Latina, la torre del Comune illuminata con i colori del Tricolore

La torre del Comune di Latina da ieri sera è illuminata con i colori del Tricolore. Il momento è davvero difficile, “la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopo guerra” ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Ieri nel capoluogo pontino è morta la prima persona a causa del Covid-19 e la città intera, non solo l’Inps, è in lutto per Francesco.

Non è più il tempo di cantare o ballare sul balcone, alla musica a tutto volume le famiglie hanno sostituito le candele e l’Inno d’Italia. Così ieri sera la facciata del Comune è stata illuminata con il Tricolore e l’Inno di Mameli è stato diffuso per far sentire tutti meno soli e parte di una comunità.