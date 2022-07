Latina: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc a supporto di Vincenzo Zaccheo

Si è tenuta la conferenza stampa da parte dei Segretari Regionali e Provinciali dei partiti di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc in merito alla sentenza del TAR e alla possibile ripetizione delle operazioni di voto in 22 sezioni nel mese di settembre. Partiti che hanno ribadito la loro vicinanza e il loro supporto a Vincenzo Zaccheo.

“Se siamo qui oggi è grazie a Vincenzo Zaccheo. Il suo impegno e la sua dedizione in questi mesi sono stati fuori dall’ordinario, lavorando alacremente per contribuire allo sviluppo della città e, al contempo, indirizzando i giovani consiglieri” ha spiegato Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia: “Ebbene, oggi ci siamo riuniti vista la sentenza del Tar che ha accertato la presenza di gravi errori di legge nelle ultime elezioni, facendo chiaro riferimento alla scheda ballerina. A prescindere da come si pronuncerà il Consiglio di Stato, il centrodestra opterà per la sfiducia. Questa città è stata umiliata da anni di mala amministrazione: l’epoca del sindaco Coletta è finita”.

“Oggi siamo qui per confermare il nostro massimo sostegno a Vincenzo Zaccheo” ha proseguito il Segretario Regionale dell’Udc Antonio Saccone: “Non è nostro costume commentare una sentenza, ma ci troviamo di fronte ad uno scenario molto fosco fatto di gravi violazioni accertate, non opinabili, le quali sviliscono una città come Latina. La ‘decrescita infelice’ vissuta in questi anni ha portato la città al primo posto della classifica per numero di fallimenti delle imprese e ultima in quella relativa al reddito pro capite: a prescindere dall’esito giudiziario, tutto il centrodestra è al fianco di Vincenzo Zaccheo”.

A prendere la parola, successivamente, il Senatore e Coordinatore Regionale di Forza Italia Claudio Fazzone: “In questi mesi abbiamo deciso di concedere al sindaco Coletta un periodo di prova. La nostra intenzione era quella di non tornare immediatamente al voto, bensì dare la possibilità all’amministrazione comunale di risolvere alcune problematiche e poi valutare il da farsi con il centrodestra. Ebbene, adesso la nostra decisione è presa. Vogliamo vincere le elezioni in queste 22 sezioni per governare questa città in maniera diversa, con orgoglio e cuore: in questo senso, chi meglio di Vincenzo Zaccheo? Egli ama fortemente Latina e Latina ha bisogno di una figura come la sua: chi si candida a sindaco, infatti, deve avere il coraggio di svolgere tale funzione, non delegarla ad altri. Il mio partito è coeso e fortemente vicino al candidato Zaccheo: vogliamo vincere per governare e lui è la persona migliore per farlo”.

Un concetto sostenuto anche da Claudio Durigon, Deputato e coordinatore regionale della Lega nel Lazio: “Siamo qui oggi per confermare l’unita del centrodestra e la fine dell’era Coletta. Oggi inizia una nuova campagna elettorale e vogliamo che essa si concluda con la vittoria di Vincenzo Zaccheo. C’è bisogno di cambiamento e noi siamo pronti ad agevolarlo”.