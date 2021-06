Latina – Nocerina, semifinale play off che ricorda la Serie B

Sono passati otto anni da quel 2 giugno 2013, data di Latina – Nocerina 1-0. Gol di Barraco sotto la mezz’ora della ripresa, che valse l’accesso alla finale play off per la Serie B.

Il resto è storia scritta, come quel tiro della disperazione dell’esterno romano di origine siciliana, un destro mal interpretato daL portiere De Lucia, che si lascia scappare il pallone inesorabilmente rotolato in rete.

Otto anni dopo, domani ore 18, c’è un’altra semifinale play off. In palio la finale per l’eventuale ripescaggio in Serie C. L’ambientazione è decisamente diversa. Ma sarà comunque un Latina – Nocerina agonisticamente valido.

Si gioca con qualche grado in meno, cosa gradita ai giocatori alle prese in campo con le temperature in crescendo di questi giorni.

In palio, oltre alla qualificazione alla finale, contro la vincente tra Savoia e Vis Artena in programma sempre domani (stadio Giraud di Torre Annunziata, ore 16), c’è il riscatto per le quattro reti subite proprio una settima fa dai rossoneri, sul neutro di Angri.

Ma mentalmente non potrà essere la stessa gara. Il Latina sa di giocarsi più dei play off, ovvero il consenso di una piazza al momento pari a zero. Nel girone di andata era invece terminata 0-0.

Scudieri ha fatto riposare i titolari nel derby vinto contro l’Insieme Formia, pur avendo avuto risposte confortanti dalle cosiddette seconde linee.

Il Latina ha due risultati su tre. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, passerebbe in finale per il miglior piazzamento in campionato (Latina seconda, Nocerina quinta).