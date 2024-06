Latina, liquami fognari negli spogliatoi dell’ospedale

Sono le poche immagini che possono essere mandate in onda, ma il personale medico dell’ospedale Santa Maria Goretti ha visto ben altro negli spogliatoi al livello meno. Materiale fecale, odore nauseabondo e grosso rischio di contaminazione ambientale. Medici, infermieri, tecnici, costretti a cambiarsi in condizioni simili prima di andare nei reparti, con il rischio di contrarre e trasmettere le ICA, ovvero le infezioni correlate all’assistenza.

Il motivo di questo forte disagio, cui le ditte di pulizie hanno dovuto mettere mano ricorrendo agli straordinari del personale nel week enk, pare sia da ricercare in alcuni lavori alle fognature dell’ospedale, impianti a quante parte obsoleti con tutte le conseguenze del caso. Ma non è la prima volta che il personale lamenta disagi legati agli spogliatoi, trovando il personale, lo scorso marzo, la porta chiusa per intervento di disinfestazione da blatte mal comunità, a maggior ragione al cambio turno. Tra chi doveva recuperare gli effetti personali e chi invece dove iniziare a lavorare.