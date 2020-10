Lite fra due uomini in un condominio di Via Picasso a Latina, vicino al centro Morbella. Un 70enne ieri mattina ha ferito con un coltello un 40enne, con il quale aveva avuto un diverbio; non era la prima volta che si verificava una discussione fra i due, ma stavolta ha preso una piega diversa.

Sul posto 118 e polizia, con la squadra mobile che indaga sul caso. Le ferite del 40enne non sarebbero gravi: certo è che poteva andare molto peggio.