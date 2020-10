Gli uffici della polizia locale di San Felice Circeo restano chiusi al pubblico, a seguito delle nuove disposizioni del DPCM del 25/10/2020. Lo comunica il Comune.

Il servizio di ricevimento al pubblico degli uffici della polizia locale è sospeso fino a nuove disposizioni. Per problematiche improrogabili e/o urgenti, si prega di chiamare il numero 0773/522403 in orario di ufficio per fissare un appuntamento.