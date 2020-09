La decisione è stata concordata questa mattina al Tavolo della sicurezza con il prefetto e ora i sindaci stanno emettendo le ordinanze per la mascherina obbligatoria sempre nei luoghi pubblici, anche all’esterno. Così ha fatto anche il primo cittadino di Latina, Damiano Coletta. La multa per chi non la porterà è salata: 100 euro.

Vige quindi l’obbligo, a chiunque, di indossare correttamente, fino alla data del 15 ottobre 2020, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.