Latina, riapre la scuola: il punto sui lavori effettuati e in programmazione

Sono stati realizzati molti interventi sulle scuole di Latina e tanti altri sono previsti nelle prossime settimane. A spiegarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Ranieri, che ha spiegato che con il Servizio Decoro “abbiamo organizzato degli incontri con l’assessorato all’Istruzione, alla presenza dell’assessore Proietti, per richiedere ai dirigenti scolastici l’elenco degli interventi necessari al buon funzionamento dei plessi scolastici, sia per le necessità dovute all’Emergenza Covid-19 che per gli interventi già segnalati negli anni passati.

Dato il periodo particolare che stiamo vivendo, abbiamo lavorato tra mille difficoltà. Facendo però tutto il possibile affinché i lavori programmati si potessero svolgere secondo le previsioni ipotizzate”.

Lo stato di avanzamento dei lavori ha già effettuato spese per oltre 50% degli importi contrattualizzati e la ditta lavora con circa 20 operai impegnati su più plessi.

Contestualmente stiamo è in corso di attivazione un nuovo appalto per 336.000 euro per il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria ancora da svolgere. “Nel mese di maggio scorso – ha continuato Ranieri – non appena è stato possibile ripartire con i lavori in sicurezza, sono proseguiti poi i lavori di impermeabilizzazione di vari plessi scolastici – tra tutti la scuola Don Milani, con riapertura di vari classi – e stanno partendo anche lavori per le sostituzioni di infissi”.

Tra i lavori più importanti in cantiere ci sono nuove via di fuga su vari plessi scolastici, sistemazione di cancelli inutilizzati, demolizione di tramezzi per assicurare distanziamento fisico, il nuovo impianto autoclave nella scuola di Borgo Isonzo, la verifica servizi igienici, il risanamento strutturale trave/cornicione presso la scuola Goldoni di via Sezze e del cornicione parapetto della scuola a Borgo Sabotino e il nuovo camminamento Covid19 scuola G. Rodari di via Fattori.

Nel frattempo sono stati già aggiudicati gli appalti per la conduzione degli impianti termici e per la manutenzione straordinaria degli stessi per ottenere le certificazioni di centrali termiche già rifunzionalizzate. Anche per gli impianti elettrici è in via di aggiudicazione un appalto con fondi ministeriali per migliorare la sicurezza.

Sono infine in corso di definizione gli affidamenti dei servizi tecnici e gli appalti dei fondi del ministero dell’Istruzione del Pon per 670.000 euro e quelli del Fondo LatinaxLatina che prevederanno il consolidamento solai della scuola di Piazza Dante, interventi di manutenzione straordinaria su diverse scuole, la fornitura dei paletti per la regolamentazione delle vie di fuga, prevista per la fine di questo mese.

Riguardo la nuova mensa scolastica sul plesso di via Quarto, la scadenza è più lunga viste le fasi autorizzative previste con altri Enti.