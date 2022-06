Latina, matrimonio da incubo: circa 70 invitati colti da intossicazione alimentare

Quello che doveva un momento di festa e da ricordare si è trasformato in un incubo. E’ accaduto alla periferia di Latina in una nota villa per cerimonie in via Zani dove, alla fine della cena dei festeggiamenti per un matrimonio, circa 70 invitati hanno iniziato ad accusare forti dolori addominali e gravi problemi intestinali.

Per alcune persone si è reso necessario l’intervento del 118, da quanto si apprende sono 6 le persone che sono state trasportate successivamente al Goretti in condizioni davvero serie, a causa anche delle patologie pregresse e dell’età avanzata.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia che hanno provveduto ad informare la Procura e la Asl sull’accaduto.