Referendum giustizia, affluenza flop. Amministrative, i dati dei sette comuni

Si è tornato a votare in provincia di Latina, nella giornata di ieri in 7 comuni pontini si sono svolte le elezioni amministrative mentre su tutta la provincia si è votato per il referendum sulla Giustizia.

Una prima stima sul dato che emerge è che il quorum non è stato raggiunto, ovvero non si è arrivati alla meta più uno degli aventi diritto al voto. In provincia gli aventi diritto erano 440.972, i votanti effettivi sono stati appena 82.160, pari appunto al 18,63%

Un flop anche l’affluenza nei sette comuni che sono tornati alle urne per le amministrative, dove si è recato a votare solamente il 45% degli aventi diritto. Tutti i comuni al voto hanno fatto registrare una flessione della percentuale di votanti rispetto alle scorse consultazioni, il dato più alto arriva dall’isola di Ventotene dove si è recato alle urne il 58,60% degli aventi diritto, mentre il più basso da Cori dove ha votato solo il 36,86% degli elettori.

Sono solo due i comuni con più di 15mila abitanti e dove se nessuno dei candidati sindaci dovesse raggiungere la maggioranza si dovrà dunque andare al ballottaggio. Si tratta dei comuni di Gaeta dove gli elettori sono chiamati a eleggere il successore di Cosmo Mitrano e di Sabaudia che, dopo la bufera che ha coinvolto con arresti l’intera amministrazione comunale, è tornata al voto dopo mesi di commissariamento. Si saprà comunque di più dalle ore 14 della giornata di oggi quando verrà effettuato lo spoglio.

Nel dettaglio le percentuali sull’affluenza al voto in provincia: