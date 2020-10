Latina, minaccia la moglie e la figlia con un coltello: 63enne arrestato

Minaccia la moglie e la figlia con un coltello. Attimi di terrore ieri sera in un’abitazione del centro, dove, un uomo di 63 anni, in preda all’ira ha iniziato ad inveire contro le due donne tanto da rendere necessario l’arrivo della polizia.

I poliziotti della Squadra Volante in seguito a una segnalazione arrivata al centralino di Soccorso pubblico 113 sono riusciti a calmare l’uomo per qualche istante, ma subito dopo ha ricominciato a minacciare la moglie e la figlia. A quel punto sono scattate le manette per il 63enne, G.C. sono le sue iniziali, già noto alle forze dell’ordine, che è stato associato alle camere di sicurezza della questura di Latina in attesa del processo per direttissima che si terrà domani presso il tribunale di Latina. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.