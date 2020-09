Latina, nei giardini del Comune stasera appuntamento con “Fino alle stelle!”

Appuntamento con la commedia musicale romantica, questa sera, nei giardini del palazzo comunale di Latina, in Piazza del Popolo. Alle 21:30 ci sarà “Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale”, spettacolo teatrale di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, regia di Raffaele Latagliata, prodotto da NoveTeatro e ARS Creazione e Spettacolo. L’organizzazione è a cura di Il Muro e Oliocentrica e l’evento fa parte Rassegna Estate in Comune. Ingresso con prenotazione obbligatoria e prevendite al numero 3381395669 (telefono e whatsapp); prevista anche una degustazione di oli e vini.

Lo spettacolo ha ottenuto terzo posto al premio internazionale Lydia Biondi 2017.

“E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella… te la devi conquistare”! Così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare… Fino alle Stelle!

Un sogno ardito e un po’ folle, soprattutto considerandone il punto di partenza: la strada.

Soprattutto negli anni ’50. Soprattutto in Sicilia. Soprattutto senza un soldo in tasca. Ma quanto può incidere la volontà nella vita di un essere umano?

Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, scoprendosi legati da

un’intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio. Un viaggio dentro loro stessi e lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende; un

viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie; un viaggio alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai o forse sì? Magari non proprio come se l’erano immaginata…