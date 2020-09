Covid, riaperti il parco di via Cimarosa in Q4 e il Faustinella di Latina Scalo

Da qualche giorno ha riaperto il parco Cottignoli Petrucci, in via Cimarosa, nel quartiere Q4, a Latina. L’area verde era stata chiusa per il coronavirus, come tutte le aree gioco e ora, grazie a un’ordinanza del sindaco Damiano Coletta e ai volontari dell’associazione di quartiere.

“Grazie alla nostra associazione – ha spiegato Paolo De Simoni – è stato riaperto in sicurezza il parco. La nostra squadra composta da Sandra, Teresa, Fabio, Gianni e Paolo garantirà la sanificazione dei giochi per i bambini, come richiesto dal patto di collaborazione con l’amministrazione comunale. Naturalmente chi vorrà aggiungersi sarà il benvenuto”.

Allo stesso modo è stato riaperto il parco Don Vincenzo Faustinella di Latina Scalo.