Latina, palpeggia una ragazza alla fermata del bus. Arrestato 64enne

In pieno centro, un 64enne è stato arrestato dalla Polizia per violenza sessuale aggravata e lesioni personali. L’uomo, H.I., aveva avvicinato una ragazza che era in attesa dell’autobus, accarezzandole le braccia, il collo e tentando di palparle il seno.

La malcapitata, nonostante il forte spavento, ha reagito all’aggressione ma il predatore l’afferrava per un braccio e la scaraventava a terra procurandole lesioni personali.

Nel frattempo alcuni cittadini, avendo assistito alla scena, hanno contattato il centralino di soccorso pubblico “113” richiedendo l’intervento della Polizia di Stato; i poliziotti della Volante sono intervenuti tempestivamente e, anche grazie al prezioso contributo delle persone presenti, hanno potuto bloccare in una via limitrofa l’aggressore che si era allontanato.

È inoltre emerso che l’arrestato il giorno precedente, nelle medesime circostanze e sempre ai danni della stessa ragazza, si era sbottonato i pantaloni e le aveva mostrato il proprio organo genitale; in tale frangente la giovane era però riuscita a fuggire via, senza che il bruto riuscisse a molestarla ulteriormente.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.