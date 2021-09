Ci lascia Pio Maria Federici, psichiatra, musicista e fondatore di Astrolabio

Si è spento improvvisamente all’età di soli 62 anni Pio Maria Federici, noto in tutta la comunità della provincia di Latina per le sue gesta che hanno lasciato un riferimento negli ambienti culturali e sociali.

Noto psichiatra e psicoterapeuta di Latina, musicista e fondatore della cooperativa sociale Astrolabio, Pio è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Da tempo, in campo anche per progetti sociali e l’accoglienza di migranti sul territorio, intrisi di una grande generosità verso il prossimo. Era legato anche all’isola di Ventotene, dove formò e diresse la banda musicale con un gruppo di giovani musicisti isolani e calcando con essi i palcoscenici più importanti.

Un professionista apprezzato da tanti a Latina. Tanti i messaggi di cordoglio giunti in suo ricordo.

“Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Pio Federici, scomparso improvvisamente nella serata di ieri – scrive il Sindaco di Latina Damiano Coletta – Pio ha fatto la storia della cooperazione sociale a Latina ed è stato un importante punto di riferimento per il mondo della cultura musicale. Per chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscerlo, rimangono indimenticabili il suo sorriso, la sua generosità, il suo entusiasmo e il suo estro. Ci mancherà”.

“Latina ha perso una risorsa preziosa, una persona capace, generosa e creativa che alla nostra comunità ha dato davvero tanto – ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali di Latina Patrizia Ciccarelli – Pio Federici ci ha lasciato e siamo ancora increduli. Ciao Pio, ovunque tu sia ora, resterai per sempre tatuato nei nostri cuori. Tu, la tua musica e la tua indimenticabile banda”.