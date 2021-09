Padel, arriva al Latina il primo campo “one to one” della provincia

Arriva a Latina lo Smash Padel, una nuova realtà per tutti gli appassionati del padel. Uno sport che sta spopolando e che conquista sempre più iscritti per il suo carattere divertente, di facile praticabilità e soprattutto adatto ad ogni età.

La struttura guidata da Andrea Carbonari, promossa da Città Sport e Cultura ed affiliata Opes, si trova in Strada Don Luca nei pressi della Motorizzazione Civile e sarà la prima in tutta la provincia a vantare la presenza di un campo “one to one”, ovvero per giocare in singolo.

Inoltre, sarà il primo impianto del centro-sud Italia ad allestire piste in resina di ultima generazione ad alta performance “Mapei Wasport Tas Comfort 7”. In fase di realizzazione anche un campo di Calcio a 5.

Cinque i campi che saranno a disposizione degli utenti e che riprendono i nomi dei più famosi tornei internazionali: Campo 1 Verde (Wimbledon), Campo 2 Arancio (Roland Garros), Campo 3 Blu (US Open), Campo 4 bicolor (Mallorca WPT), Campo 5 singolo (Swiss Court).

Per tutte le info contattare smashpadelatina@gmail.com – 3349160503