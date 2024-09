Latina, prima gioia. In attacco ecco Improta

Bella sfida tra Avellino e Latina, sempre molto accesa e sentita tra le due squadre. Ad avere la meglio però, con una prova di forza, è stato il Latina, più cinico ed in grande spolvero, guadagnando tre punti importanti su un campo ostico come quello del Partenio.

La prima occasione importante per i nerazzurri è al 18′, quando Riccardi crossa per Mastroianni, che di fino con il destro colpisce il palo. Passano appena quattro minuti e l’Avellino va vicino al vantaggio, con Russo che sfiora il palo alla destra della porta difesa da Zacchi. Al 28′ la sblocca il Latina. Cross in area di Petermann, Capanni salta più in alto di tutti e fa 1-0. Allo scadere della prima frazione, cerca in più occasioni il pari la squadra irpina e ci va vicina prima con Vano e poi con D’Ausilio, ma in mezzo c’è anche i Latina che sfiora il raddoppio al 38′: combinazione Di Livio – Crecco, sinistro in corsa alto, in piena area. All’inzio della ripresa, Avellino sempre alla ricerca del pari, la squadra sembra però essere meno creativa, rispetto alla prima frazione. Al 78′ rimangono anche in dieci i biancoverdi con Russo, che sbraccia e colpiscr Ciko, facendosi buttare fuori. Passano cinque minuti e c’è un’occasione grossa per il Latina, che sfiora il 2-0 con Martignago, il quale di testa, imbeccato da Capanno, sreca da pochi passi. Nel finale cori di contestazione per l’Avellino con i tifosi che chiedono a gran voce l’esonero di Pazienza. Padalino invece dal canto suo può ritenersi soddisfatto di aver portato a casa tre punti importanti, che fanno morale e classifica, allontanando la squadra nerazzurra dalle zone basse. Altro banco di prova sarà quello di mercoledì quando alle 20:45 al Francioni arriverà il Messina.

E sarà un Latina con un’ arma in più, quel Riccardo Improta attaccante ex Benevento, pescato dagli svincolati. Una grossa occasione per società e giocatore, che ha sottoscritto un biennale.

IL TABELLINO

Avellino 0 – 1 Latina Calcio 1932

Avellino (3-5-2): Iannarilli, Palmerio (46’ Gori) D’Ausilio, Rocca (16’ De Cristofaro), Russo, Sounas, Cancellotti, Benedetti, Enrici, Vano (79’ Frascatore), Liotti (70’ Redan). A disposizione: Marson, Rigione, Arzillo, Mutanda, Llano. Allenatore: Pazienza.

Latina Calcio 1932 (4-3-1-2): Zacchi, Vona E., Di Renzo (79’ Saccani), Di Livio (70’ Cortinovis), Mastroianni (70’ Martignago), Riccardi, Crecco, Capanni Berman, Petermann (49’ Ndoj), Scravaglieri (49’ Ciko). A disposizione: Cardinali, Basti, Ercolano, Marenco, Addessi, Vona A., Di Giovannantonio. Allenatore: Padalino.

Arbitro dell’incontro: Dario Madonia di Palermo.

Assistenti: Luca Landoni di Trento e Manuel Marchese di Pavia.

Quarto uomo: Gabriele Totaro di Lecce.

Marcatori: 28’ Capanni (L),

Ammoniti: 36’ Cancellotti (A), 45’+2’ Di Livio (L) 45’+4’ Mastroianni (L), 63’ Berman (L), 74’ Zacchi (L), Ciko (L), 90’+5’ Sunas (A)

Espulsi: 76’ Russo (A)

Recuperi: 3’ pt. 0’ st.

Angoli: Avellino-Latina 5-0