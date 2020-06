Latina, prima nata nella Casa maternità Aloah: si chiama Azzurra

Prima bimba nata nella Casa maternità Aloah a Latina, si chiama Azzurra. Nella nuova struttura la mamma ha optato per il parto in acqua. Tre le ostetriche che le sono state accanto durante il travaglio e la nascita.

La bambina, che pesa 2,950 chili, sta bene e anche la sua mamma. Un’esperienza quella del parto che i genitori del capoluogo pontino hanno deciso di vivere nella struttura e non in ospedale – ovviamente le condizioni della madre e della gravidanza lo permettevano. Un compromesso tra l’ospedale e il parto in casa che mette a proprio agio i genitori in un ambiente confortevole (unico nel suo genere nel territorio pontino).

Con la possibilità anche per un fotografo di assistere e immortale i momenti più importanti e più teneri del lieto evento. In questo caso Rosa Federico, che ha scattato anche la foto in copertina.