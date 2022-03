Top volley Cisterna, recupero di SuperLega a Civitanova

Domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 20:30, ci sarà il recupero della nona giornata di ritorno del campionato di SuperLega, la Top Volley Cisterna affronterà la Cucine Lube Civitanova.

La squadra pontina allenata da coach Fabio Soli è reduce dalla vittoria in trasferta contro Modena dove si è imposta 3-2 davanti il pubblico del Pala Panini nel tempio del volley.

La Top Volley Cisterna, in classifica è a 24 punti ed occupa l’ottava posizione in classifica insieme a Verona.

La Lube, seconda forza del campionato, è a quota 48 punti insieme a Trento. Mercoledì sera, alle 20.30, la Top Volley scende in campo all’Eurosuole di Civitanova, per la nona giornata di ritorno della regular season di campionato per la Superlega Credem Banca.

Cisterna e Civitanova si sono affrontate 56 volte nel massimo campionato italiano con 9 successi per la formazione pontina e 47 per i marchigiani.

Tra gli ex nomi di grande livello, con la casacca bianco blu Michele Baranowicz che ha giocato per la Lube nelle per due stagioni dal 2013 al 2015.

In forza al team campione d’Italia il palleggiatore Daniele Sottile con la Top Volley per 11 stagioni, dal 2010 al 2021, Ivan Zaytsev nel campionato 2007/2008; Luciano De Cecco in bianco blu nella stagione 2008/2009 e coach Gianlorenzo Blengini allenatore della Top Volley nel campionato 2014/2015