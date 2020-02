“Il parco di Via Terracina è stato inserito nel progetto Upper perché la sua funzione di aggregatore sociale, oltre ad essere riconosciuta, venisse sostenuta e potenziata“. Così l’assessore di Latina Cristina Leggio rispondendo, indirettamente, alle perplessità sollevate dal Partito democratico.

“Le aree inserite nel progetto Upper sono state scelte perché fossero luoghi simbolici di valorizzazione e sviluppo e sono state individuate anche per la loro capacità di creare comunità e promuovere trasformazione”, afferma Leggio in via generale.

“Tutta l’area – spiega l’assessore in merito al caso specifico – sarà dedicata alla sperimentazione di servizi sociali e attività educative, sportive e ricreative basate sul contatto con la natura. Resterà un parco pubblico aperto a chiunque voglia godere dell’ombra e dello spazio verde, manterrà il chiosco al centro e aggregherà più soggetti che promuoveranno servizi, attività, giochi, occasioni di incontro. Cosa ci sarà esattamente è da decidere insieme. In questo parco, come in tutti quelli coinvolti nel progetto, i cittadini saranno protagonisti della progettazione e della gestione delle aree verdi urbane interessate. I residenti e i comitati di quartiere, le scuole, le associazioni, i centri sociali e sportivi, così come le imprese sociali e commerciali saranno chiamati a partecipare a incontri di co-progettazione e di studio, attività di valutazione partecipata, accordi per la gestione condivisa del verde pubblico. Molti hanno già risposto all’avviso pubblico e stanno partecipando con idee e competenze. Chiunque altro sia interessato può aggiungersi e dare il proprio contributo”.

Il primo tavolo di co-progettazione per il parco di Via Terracina sarà convocato entro la fine di febbraio.

Di seguito il link per iscriversi alla co-progettazione e rimanere aggiornati sugli incontri:

http://www.comune.latina.it/avviso-adesione-al-gruppo-allargato-degli-stakeholder-del-progetto-upper/

LE VOSTRE OPINIONI

commenti