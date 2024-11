Latina: raccolti 850 chili di rifiuti con “Puliamo il mondo”

Il Comune di Latina e l’azienda speciale Abc hanno coinvolto centinaia di studenti in Puliamo il mondo, raccogliendo 850 chili di rifiuti sul lungomare.

Gli studenti dei 37 plessi Eco-schools, insieme a istituzioni e associazioni, hanno ripulito le aree di Capoportiere, Rio Martino e Foce Verde. McDonald’s ha fornito i kit di raccolta. Presenti autorità locali e operatori ambientali. L’evento è stato un successo per la tutela del territorio e l’educazione ambientale.

“Siamo estremamente orgogliosi e grati, per la partecipazione attiva di centinaia di studenti all’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, un evento che ha avuto luogo oggi lungo il nostro amato lungomare. Vedere così tanti giovani impegnati concretamente nella cura e nella pulizia del nostro ambiente è un segno forte di consapevolezza ecologica e di responsabilità civica. La salvaguardia dell’ambiente è una delle sfide più urgenti del nostro tempo e iniziative come questa sono fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di proteggere il nostro territorio. Il lungomare, cuore pulsante della nostra comunità, è un luogo che appartiene a tutti noi, e mantenerlo pulito e sicuro è un impegno che dobbiamo portare avanti ogni giorno. Ringraziamo gli studenti, le scuole, le associazioni e tutti i cittadini che hanno partecipato a questa bellissima giornata di impegno e solidarietà”. Ha commentato l’assessore Franco Addonizio.