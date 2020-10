Latina, rapina in un bar del centro: il titolare blocca un 38enne

Il titolare di un bar in centro a Latina viene rapinato, ma insegue e blocca il responsabile. E’ accaduto ieri notte, all’1. Un uomo di 38 anni, di nazionalità algerina, in Italia senza fissa dimora, è entrato nel locale e si è impossessato di 200 euro contenute in una cassetta metallica.

Il proprietario dell’esercizio commerciale, però, si è accorto del furto e ha inseguito il presunto responsabile raggiungendolo. Tra i due si è scatenata una colluttazione e il titolare è rimasto ferito alla mano dopo essere stato colpito con una bottiglia di liquore.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato lo straniero. L’uomo sarà processato con rito direttissimo.