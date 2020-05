Latina, riapre l’ufficio immigrazione della questura e i commissariati distaccati

Riapriranno, dopo lo stop per il coronavirus, l’ufficio Immigrazione della questura di Latina (al palazzo M), così come pure i commissariati di polizia di Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta e Formia. Da lunedì 1 giugno apriranno saranno consegnati circa 5.000 permessi di soggiorno prodotti nel periodo di chiusura al pubblico.

In ragione dell’elevato numero dei permessi giacenti, in via straordinaria, gli uffici di Latina e provincia saranno aperti per le consegne tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio.

E’ stato predisposto, sempre per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, un attento programma di accoglienza dell’utenza, affinché non si creino assembramenti all’interno dei locali o nelle vicinanze.

In ragione delle peculiari caratteristiche dei vari Uffici, sono state predisposte diverse ripartizioni per le presentazioni agli sportelli, inseriti sul sito web e sulla pagina Facebook della questura di Latina. Gli utenti interessati dovranno verificare l’esatto giorno di presentazione presso gli uffici, soprattutto al fine di evitare inutili e pericolosi assembramenti.

Per entrare è obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.