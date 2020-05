Latina, riaprono i cimiteri e i parchi: le ordinanze del sindaco Coletta

In tanti hanno espresso la volontà di tornare a trovare i defunti al cimitero, tra questi anche chi non ha potuto neanche partecipare al funerale per le misure contro il nuovo coronavirus. Ora il cimitero di Latina riapre per la Fase 2.

Ieri sera sono state pubblicate due ordinanze del sindaco Damiano Coletta con le quali si dispone la riapertura con accessi contingentati dei cimiteri di Latina e Borgo Montello e di parchi, giardini e aree verdi comunali.

Le strutture cimiteriali apriranno con le seguenti modalità:

CIMITERO URBANO: nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle 9 alle 12 per un numero di visitatori massimo per volta di 60 unità e per una durata massima di 30 minuti per consentire il maggior numero possibile di ingressi, oltre l’eventuale presenza di un numero massimo di 15 persone per l’estremo saluto;

per un numero di visitatori per volta di e per una durata massima di 30 minuti per consentire il maggior numero possibile di ingressi, oltre l’eventuale presenza di un numero massimo di 15 persone per l’estremo saluto; CIMITERO DI BORGO MONTELLO: nei giorni di mercoledì, venerdì, domenica dalle 9 alle 12 per un numero di visitatori massimo per volta di 20 unità e per una durata massima di 30 minuti per consentire il maggior numero possibile di ingressi, oltre l’eventuale presenza di un numero massimo di 10 persone per l’estremo saluto.

L’accesso è consentito nel rispetto del divieto di assembramento attraverso la misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Viene consentito l’accesso del pubblico a parchi, giardini pubblici e aree verdi (con o senza recinzione) di proprietà comunale, purché sia assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per tutte le attività, e di due metri per le attività sportive. Restano vietati gli assembramenti e si conferma la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di 100 euro oltre la denuncia penale ai sensi del codice penale articolo 650.