Latina: rifiuti “porta a porta” dal 15 marzo. Differenziata al 70% entro il 2023

LATINA – Il 15 marzo l’Azienda per i Beni Comuni e il Comune avvieranno la nuova raccolta rifiuti “porta a porta” a Latina. Obiettivo dell’azienda partecipata Abc, è raggiungere 60 mila abitanti entro fine 2021 e passare la percentuale attuale di differenziata dall’attuale 30% e al 40%. Percentuale che entro 2023 dovrà arrivare al 70%.

La raccolta porta a porta avverrà in tre step. Si parte con Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo San Michele e Borgo Piave; si proseguirà con Q4 e Q5 e altri borghi e quadranti della città, terzo step centro storico e zona litoranea. Entro 18 mesi ABC dovrà raggiungere tutte le utenze.

Step

La raccolta porta a porta passa per la campagna di comunicazione il sito istituzionale ABC (www.abclatina.it), digitando il numero verde 800751463 e seguendo le dirette dalle pagine facebook del Comune e di ABC Latina, seguendo il seguente calendario: alle ore 19:00 per la data del 08/02/2021 si parlerà del primo step di raccolta porta a porta: alle 19:00 del 12/02/2021 zoom sul compostaggio domestico per tutta la città per chi ha giardini o orti. Si potrà così accedere allo sconto della parte variabile della tariffa.

Per avere informazioni ci sono anche i front office di Latina Scalo, via della Stazione 209 o di Latina, Via Dei Monti Lepini 44/46, la sede di ABC. E’ intanto iniziato il censimento dei punti di produzione, ovvero dove lasciare i contenitori della raccolta differenziata, mentre i kit saranno distribuiti da lunedì 8 febbraio.

Junker

Già da ora gli utenti coinvolti dal porta a porta possono scaricare Junker, l’app che legge i codici a barre dei materiali e indica come conferirli. Ad ogni step sarà integrato il relativo calendario di raccolta. L’app, realizzata in multilingue, utile anche per stranieri e turisti, presenta anche informazioni sui centri di raccolta.

Tariffa puntuale

Tutti i contenitori sono dotati di un TAG RFID che trasmette via radio in automatico un codice univoco associato all’utente. In questo modo il contenitore diventa l’equivalente di un contatore e permette di contabilizzare i conferimenti che ogni utente fa. Il rifiuto non viene pesato, ma si contabilizza l’operazione di svuotamento

Ispettori ambientali

Sono entrati in azione oltre due anni fa e saranno ancora di più importanti in questa nuova fase di raccolta dei rifiuti. Sono gli ispettori ambientali, impegnanti nel trasmettere al cittadino le giuste informazioni e nel reprimere infrazioni, attraverso le sanzioni (€ 300). A supporto degli ispettori ambientali Gioia Manduzio e Filippo Serra, sul territorio comunale sono state installate tre foto trappole fisse (Latina Scalo, Chiesuola e via Valmontorio), oltre a foto trappole itineranti. Un attività di continuo monitoraggio, di concerto con il Comando di Polizia Locale.