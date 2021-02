Sabaudia, sgomberata ex struttura sportiva di via Arezzo

SABAUDIA- Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero da parte della Polizia Locale di Sabaudia dell’ex struttura sportiva di via Arezzo. La struttura era finita nel mirino degli agenti già da alcune settimane, a causa di altre situazioni di illeciti sul territorio comunale.

Al termine delle operazioni, guidate dal comandante Leonardo Rognoni, il nucleo di Giudiziaria della Polizia Locale ha identificato tre cittadini di nazionalità indiana, immediatamente condotti presso la Questura di Latina per il foto segnalamento e a seguire presso l’Ufficio immigrazione per le verifiche del caso, in merito alla loro regolarità sul territorio nazionale.

“La svolta nelle indagini, portate avanti anche attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, si è avuta a seguito dell’episodio di qualche settimana fa, quando sono stati incendiati gli effetti personali di un senza tetto alloggiante nei pressi dell’ingresso del Museo Greco – ha spiegato il Comandante Rognoni – Da lì alcuni elementi hanno portato fino al centro denominato Le Querce, dove abbiamo rinvenuto situazioni meritevoli di approfondimento giudiziario. All’alba di questa mattina sono scattate le operazioni che proseguiranno con ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”.

Nel frattempo, l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sabaudia ha avviato le procedure per la messa in sicurezza di tutta l’ex struttura sportiva di via Arezzo e la successiva bonifica. È in corso anche la procedura di assegnazione dell’incarico per la riqualificazione del sito.