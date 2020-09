Latina, rinviata la mensa nella scuola di via Quarto: manca il personale

Non c’è solo il coronavirus ad ostacolare il regolare andamento delle lezioni nelle scuole di Latina. Dopo la chiusura di 5 classi in tre diversi istituti del capoluogo pontino ora, all’asilo e alle elementari di via Quarto arriva anche la comunicazione del rinvio della mensa scolastica.

La scuola è una delle poche che offre il servizio del tempo pieno, fino alle 16.20. I primi giorni però, anche per permettere un graduale rientro, la mensa non c’è e si esce alle 14.20.

Se però per esempio, nella scuola di via Tasso la mensa ripartirà già dal primo ottobre, oggi arriva un’altra doccia gelata per i genitori degli alunni della Frezzotti Corradini che dovranno attendere almeno altre due settimane per veder ripartire il servizio. La causa sarebbe nella carenza dell’organico, sia docente che Ata.

Il rinvio è ad un periodo compreso tra il 12 e il 19 ottobre. Se si considera che il tempo pieno viene scelto dalle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano sono subito evidenti i disagi a cui andranno incontro.