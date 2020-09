Quattro classi elementari chiuse in 2 scuole di Latina. Prima è arrivata la comunicazione ai genitori degli alunni della II D di via Quarto, la Frezzotti Corradini, poi quasi contestualmente per tre classi dell’istituto di via Bachelet: IIA, IIB e IIC. I ragazzi e gli insegnanti saranno in “contumacia domiciliare” per 14 giorni dal 25 settembre, vale a dire venerdì scorso, l’ultimo contatto tra gli alunni.

Dopo soli 3 giorni di scuola sono già 5 le classi sospese in attesa dei tamponi.