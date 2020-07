Il consiglio comunale di Latina è stato rinviato questa mattina per la morte del dirigente del settore Bilancio Giuseppe Manzi. Il consiglio ha votato all’unanimità la decisione in segno di lutto.

A chiedere il voto è stato il sindaco Damiano Coletta che ha ricordato Manzi come una persona per bene e un dirigente valido. Il 51enne è deceduto in via IV Novembre dopo aver avuto un malore che non gli ha lasciato scampo.