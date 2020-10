Latina, rissa in pieno centro, denunciati due uomini dalla polizia

Rissa in pieno centro, ieri pomeriggio, a Latina. E’ dovuta intervenire la polizia per fermare due uomini: uno aveva colpito l’altro con una lattina e quest’ultimo, per tutta risposta, aveva tirato fuori un coltello.

I due erano volti noti alle forze dell’ordine: gravati da numerosi pregiudizi di polizia, sono stati bloccati e portati in questura per gli accertamenti di rito. Entrambi italiani – R.S. di 39 anni e A. P. di 53 – sono stati denunciati per porto abusivo di armi e minacce aggravate. Il coltello è stato sequestrato.