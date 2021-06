Latina Scalo, Chiarato, un politecnico per recuperare l’intermodale

Negli ultimi trent’anni le varie amministrazioni si sono contese il grande rilancio dell’Intermodale di Latina Scalo che, torna attualità tra le varie promesse elettorali. L’Intermodale, rappresenta un luogo che avrebbe dare grande prestigio alla città, visto che è il primo in Italia ad essere pensato come Piattaforma Logistica di interscambio gomma-rotaia per il trasporto merci. La sua progettazione e messa in opera è stata resa possibile grazie ai fondi dall’Unione Europea tramite la Regione. Ad oggi gli oltre 25 ettari che avrebbero dovuto mostrare come fiore all’occhiello del Paese la provincia di Latina, sono inutilizzati e fungono da discarica.

In una nota il componente di FDI, Andrea Chiarato, afferma:

“Dopo la scelta del Professor Michetti per Roma a breve si conoscerà anche il nome del candidato Sindaco unitario per Latina, a lui e a tutta la coalizione del centrodestra proporrò l’istituzione di un tavolo per studiare le compatibilità con i finanziamenti presi ed il rilancio del sito con un nuovo progetto. Se le opportune verifiche lo consentiranno per quanto mi riguarda l’area sarebbe logisticamente perfetta per la creazione di un Politecnico per il chimico-farmaceutico. Latina gode di aziende farmaceutiche tra le migliori del Paese (e non solo) e i nostri ragazzi potrebbero avere la fortuna di studiare in un centro di eccellenza ad un passo da casa . Non solo, si potrebbe creare un Polo universitario con respiro internazionale in cui inserire un incubatore, come ad esempio quello del Politecnico di Torino, volto a supportare la nascita e lo sviluppo di startup innovative con elevata intensità tecnologica e potenzialità di crescita.”