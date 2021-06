Latina, arrestato scippatore seriale in fuga

Arrestato lo scippatore seriale, autore di numerose rapine e furti con strappo avvenuti nelle ultime settimane nel capoluogo. I diversi fatti stavano creando un crescente allarme sociale tra i cittadini.

Si tratta di J.M, uomo di 34 anni pluripregiudicato e vicino ad un noto sodalizio criminale, è ritenuto essere l’autore di almeno due eventi criminali ed è stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile proprio mentre stava andando alla stazione ferroviaria di Latina, evidentemente allo scopo di fuggire.

Le attività di indagini sono state sia di tipo tradizionale ovvero con una assidua attività di pattugliamento su strada sia di natura tecnica, mediante l’esecuzione di numerosi e ripetuti sopralluoghi nelle aree dove l’uomo aveva colpito e l’acquisizione di una quantità considerevole di materiale video, attentamente esaminata.

In aggiunta ai due episodi contestati e per i quali è scattato il fermo, gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi in relazione ad altri episodi criminosi di cui J.M si è reso responsabile.