Latina, sgominata una banda di ladri: sono ritenuti responsabili di 15 furti

Latina ha una banda di ladri in meno. In serata, sono stati arrestati tre uomini, due di 32 anni e uno di 29, ritenuti responsabili di quindici furti aggravati tra agosto e dicembre 2024. I carabinieri, grazie a indagini coordinate dalla Procura di Latina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP.

I tre, attivi in strutture ricettive, esercizi commerciali, abitazioni e persino ospedali e palestre, rubavano denaro, carte di pagamento, oggetti personali e, in un caso, un’auto. Fondamentali le denunce delle vittime e i riscontri investigativi tra cui immagini di videosorveglianza e testimonianze.