Latina: sindaco, la proclamazione di Damiano Coletta

A quattro giorni dalle elezioni nelle 22 sezioni richiamate al voto, il sindaco di Latina Damiano Coletta si è insediato. E’ la terza proclamazione dopo le prime due vittorie al ballottaggio. Il primo cittadino, dopo giorni intensi ed una riunione fiume della Commissione elettorale del Comune di Latina conclusasi con la sospirata proclamazione degli eletti, ha affidato il commento al suo profilo facebook: “Sono stato proclamato sindaco per la terza volta e anche oggi è stata un’emozione fortissima. Vorrei che questo fosse l’inizio di una lunga corsa che la nostra città deve fare verso un futuro di sviluppo e di benessere. Se lo merita Latina, se lo merita questa comunità che io voglio rappresentare nella sua totalità. Perché sono convinto che insieme a tutte quelle persone che amano davvero Latina possiamo intraprendere un percorso importante e ricco di soddisfazioni.

Ringrazio tutti, a partire dal Commissario Valente che ha gestito questo periodo di transizione nel corso del quale noi della politica ci siamo ritrovati catapultati nell’ennesima campagna elettorale. Ringrazio i candidati e le candidate della mia coalizione e tutti coloro che mi hanno supportato in questi due mesi. E soprattutto ringrazio tutte quelle persone, indipendentemente dal fatto che mi abbiamo votato o meno, che credono in una città libera, trasparente, moderna, efficiente, sostenibile, attrattiva. Abbiamo iniziato un percorso che va in questa direzione, ora è il momento di completarlo e raccogliere i frutti. Lo facciamo. Tutti insieme”.