Podismo Opes, pronta la Corsa del Pane Genzanese

Pronta la “Corsa del Pane Genzanese”, gara podistica in programma il 18 settembre sotto l’organizzazione dalla asd Genzano Marathon, con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma, Opes e con il contributo della Regione Lazio.

L’appuntamento, giunto alla sua nona edizione, rappresenta la tappa numero dieci del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” e rientra nei festeggiamenti della storica festa del pane genzanese con festa ed infiorata.

Il ritrovo per tutti i runners è fissato alle 7.30 presso l’Oratorio Salesiani in via Piave 14. La corsa di Urban Trail della distanza di 9,500 km, partirà alle ore 9.15 con un tracciato con tratti di sampietrini, scalini e sterrato. Start da Piazza Tommaso Frasconi, mentre l’arrivo è previsto in via Piave all’interno del campo sportivo dei Salesiani, dove si possono ritirare i pettorali, dalle ore 7,15 e fino a mezz’ora prima della partenza.

Particolarità di quest’anno, i runners incontreranno lungo il percorso, gli accampamenti della Seconda Legione Partica Severiana, un gruppo che riscostruisce in originale accampamento, armi, suppellettili degli antichi romani, in sosta con le tende all’interno del parco.

Sarà prevista inoltre, una camminata solidale di massimo 7/8km, al quale tutti potranno prendere parte.

Sarà possibile iscriversi fino a giovedì 15 settembre alle ore 20,00 al costo di € 12,00 con pacco gara garantito ai primi 300 iscritti. Iscrizione il giorno della gara entro le ore 8,30 al costo di 15,00 € e fino a termine dei pettorali.

La quota di iscrizione comprenderà pettorale, assistenza tecnica e medica, pacco gara, ristoro lungo il percorso e ristoro finale, servizio cronometraggio. Verranno premiati i primi/prime 5 assoluti sia maschile che femminile ed i primi/prime 5 classificati di tutte le categorie. Inoltre l’AVIS Genzano di Roma, metterà in palio delle coppe per i primi 3 classificati uomini e 3 donne, donatori di sangue arrivati al traguardo, e che presentano il tesserino di qualsiasi AVIS, prima della partenza. Avranno diritto ad accedere ad un rimborso le prime 3 società con 20 o più atleti arrivati al traguardo della

manifestazione.

Non resta che cimentarsi in questa nuova competizione e godere di momenti sportivi nel cuore di settembre, che regala ancora piacevoli giornate da vivere all’insegna della natura e dello sport all’aria aperta. Per tutte le informazioni seguire i canali dell’evento ed il sito genzanomarathon.it