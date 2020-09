Latina, tenta di rubare un motorino: arrestato un 33enne

Un 33enne di origini indiane ha tentato, ieri, a Latina, di rubare un motorino. L’uomo ha agito verso le 13, quando in strada non c’era nessuno e con un’asta di legno ha cercato di forzare il blocca sterzo. Poi non riuscendo nel suo intento ha smontato dal motociclo una candela di accensione con l’intento di infrangere il vetro di un autocarro parcheggiato nelle vicinanze.

Qualcuno ha però dato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri. Il 33enne è stato bloccato e arrestato. Sarà processato con rito direttissimo.