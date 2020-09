Cisterna, due casi Covid nella scuola di Cerciabella e nel nido comunale

Due casi di coronovirus hanno costretto i responsabili a chiudere una classe nella scuola di Cerciabella, a Cisterna e mettere in quarantena parte dei frequentanti dell’asilo nido comunale, nel quartiere San Valentino. Sono i primi episodi di Covid-19 negli istituti scolastici.

Come è accaduto anche a Latina e in altri comuni della provincia, sono entrati in funzione idisposti dalla Asl d’intesa con l’istituto scolastico interessato e con la cooperativa che gestisce il servizio comunale.