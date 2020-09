Latina, terminata Roadpol: decine di sanzioni

L’operazione Roadpol, messa in campo dalla polizia stradale di Latina e dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, è terminata.

Il bilancio è in decine di sanzioni:

• 21 sanzioni al CDS per mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini (seggiolini);

• 16 sanzioni al CDS per utilizzo di telefonino, smartphone o tablet durante la guida di un veicolo;

• 37 sanzioni al CDS per eccesso di velocità e 5 servizi effettuati con apparecchiature speciali per misurarla istantaneamente;

• 3 sanzioni al CDS per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• per un totale di 262 infrazioni al CDS;

• 10 patenti di guida e 16 carte di circolazione ritirate con 709 punti-patente decurtati;

• 19 sono stati i sinistri rilevati, con 1 vittima, 22 persone ferite e 3 incidenti con soli danni alle cose; 53 sono stati i soccorsi effettuati su strada ad utenti in difficoltà.