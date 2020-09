Latina torna a scuola, la Croce Rossa si appella agli studenti: “Rispettate le regole”

La Croce Rossa di Latina rivolge un appello agli studenti pontini, che domani rientreranno a scuola.

“Sarà senz’altro un’esperienza positiva la possibilità di ritrovarsi con i compagni di studi e con gli insegnanti – afferma il presidente del Comitato di Latina, Giancarlo Rufo – A causa della pandemia in atto, però, sarà un ritorno diverso dal solito perché imporrà nuovi comportamenti utili a prevenire la diffusione del Covid-19. Dobbiamo anche prendere atto che nel nostro territorio pontino i numeri dei soggetti positivi, diffusi dall’autorità sanitaria, ci devono far riflettere senza essere allarmisti oltre il dovuto, ma neanche così sconsiderati da adottare comportamenti avventati.

Ecco perché il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana vuol parlare agli studenti per invitarli a salvaguardare la propria salute e quella dei loro cari. Basterà già attenersi ai consigli degli esperti: lavarsi le mani, mantenere il distanziamento fisico, indossare la mascherina dove previsto e in ogni caso quando non è possibile evitare gli assembramenti di persone.

Alle famiglie di questi ragazzi, invece, raccomandiamo di star loro vicino specie con un’azione educativa che punti a far maturare il senso di responsabilità nell’adottare quei comportamenti tali da impedire la trasmissione del coronavirus. In questo dovranno trovare un forte alleato nell’istituzione scolastica che certamente è messa a dura prova tra tante difficoltà logistiche e organizzative.

Forte è la raccomandazione anche a seguire scrupolosamente le indicazioni che di volta in volta ci verranno date dall’Azienda Sanitaria Locale di Latina per gestire al meglio questo periodo”.

Nel frattempo, i volontari della CRI di Latina continueranno il servizio, mai interrotto dall’inizio dell’emergenza, della consegna di migliaia di pacchi alimentari per anziani e indigenti e di farmaci al domicilio dei pazienti impossibilitati a uscire.