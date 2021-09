Latina, torna dal 2022 il presidio estivo della Guardia Costiera

Sarà assicurata per i prossimi 3 anni l’apertura stagionale dell’Ufficio della Guardia Costiera anche nel Comune di Latina.

Il presidio, chiuso dal 2005 per la mancanza di una sede idonea alle funzioni della Guardia Costiera, sarà operativo dalla prossima stagione balneare 2022.

Il protocollo, fortemente voluto dalle Amministrazioni convenute, è stato firmato a conclusione di un complesso iter istruttorio. Sarà garantita quindi, per la prossima estate, una maggiore presenza della Guardia Costiera che, per la stagione ormai in chiusura, è stata possibile solo grazie all’istituzione del presidio interforze presso il porto canale di Rio Martino, che ha consentito solo un supporto in termini di salvaguardia della vita umana in mare, testimoniato dagli innumerevoli interventi di soccorso “di prossimità”, all’interno della fascia costiera coordinati dalla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Terracina sul litorale di Latina, soprattutto a diportisti e Kite Surf.

Dall’estate prossima quindi, gli utenti del mare avranno un diretto punto di riferimento sul territorio che garantisca non solo lo svolgimento sereno e sicuro delle attività balneari ma anche uno sportello a cui rivolgersi per le attività legate al mare.