Formia, elezioni comunali: Conte: “Non è un bivio, è l’ultima chiamata”

Si avvicinano le elezioni amministrative anche per il Comune di Formia, attualmente commissariato dopo le dimissioni di Paola Villa. A pochi mesi dal voto, previsto tra fine settembre ed inizio ottobre, arriva l’affondo e al tempo stesso l’appello di Gianfranco Conte, uno dei candidati a sindaco, intervenuto in merito anche a tutti gli avvenimenti di cronaca nera, che si sono susseguiti nell’ultimo periodo, la situazione politica della città e le coalizioni che si stanno formando per l’appuntamento alle urne: “I cittadini di Formia sanno che lo stato in cui versa la nostra città è responsabilità di una classe politica trasversale inetta che l’ha occupata e bloccata, che oggi si ripropone come “nuova” classe dirigente. Pensare di rilanciare Formia con questa gente è assurdo – commenta Conte – Questo non è un bivio, ma l’ultima definitiva chiamata. Ci aspetta una strada dura e in salita, percorribile solo con passione, competenza e concretezza. È necessario ritrovare l’orgoglio di appartenere a questo territorio e di essere cittadini di questa città, ma soprattutto scegliere e votare con coscienza. Non abbiamo altre opportunità di cambiamento – conclude così il candidato a sindaco – Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli, ai nostri nipoti, a Formia”.