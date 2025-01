Latina, tre punti “sub iudice” con il Taranto

Il Latina vince contro il Taranto, una squadra sull’orlo del fallimento, presentatasi al Francioni con misto di giocatori tra prima squadra e quasi tutta la Primavera. Una vittoria maturata tra il finale del primo tempo e la ripresa, in cui il Latina ha fatto il bello ed il cattivo tempo comunque contro una squadra, che ha cercato di fare il massimo.

La cronaca

La partita inizia con il Latina, che spinge per vie centrali. All’11′ Crecco fallisce clamorosamente, calciando fuori da pochi passi. Al 21′ Vona colpisce il palo di testa con Caputo a terra. Il match si sblocca al 42′: Ndoj serve Petermann, che con un diagonale preciso batte Caputo.

Prima dell’ intervallo, un sinistro di Crecco dalla distanza, che sorprende il portiere, regala il raddoppio al Latina.

Nella ripresa, al 57′, Speranza del Taranto colpisce la traversa con un gran tiro da lontano. Al 60′ arriva il tris del Latina con Vona, che segna di testa su coner di Bocic. Esordio per Ciciretti ed Ekuban tra i nerazzurri. All’81′ Papazov accorcia per il Taranto sugli sviluppi di un angolo.

Una vittoria che fa morale per il Latina che dopo Caserta, prende altri 3 punti fondamentali per la salvezza con la speranza, che non verranno sottratti insieme al punto dell’andata dato la situazione in casa Taranto, qualora dovesse ritirarsi dal campionato. Bisogna raccogliere questa vittoria con fiducia per la prossima sfida con un’altra pretendente per la salvezza, la Turris, che nonostante le difficoltà rimane una squadra da temere come ogni gara da affrontare quest’anno.

Latina Calcio 1932 3 – 1 Taranto Football Club

Latina Calcio 1932 (4-2-3-1): Zacchi, Ercolano, Vona E. (K), Di Renzo, Ndoj (59’ Riccardi), Mastroianni (59’ Ekuban), Crecco (65’ Saccani), Gatto, Petermann, Bocic (60’ Ciciretti), Improta (89’ Cittadino). ALL BOSCAGLIA. A DISP: Cardinali, Basti, Ciko, Di Livio, Addessi, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

Taranto Football Club (4-4-2): Caputo, Contessa (86’ Vaughn), Marong (75’ Locanto) Shiba, Zigoni (60’ Garau), Papazov, Schirru, Guarracino (75’ Sacco), Speranza, Mastromonaco, Battimelli (86’ Fiorentino). ALL. BISIGNANO. A DISP: Lafortezza, Fiorani, Sacco, Lenti, Pastore, Zerbo.

Arbitro dell’incontro: Canci Matteo di Carrara

Assistenti: Peloso Diego di Nichelino e Tesi Leonardo di Padova

Quarto uomo: Leone Mario di Avezzano.

Marcatori: 43’ Petermann (L), 45’ Crecco (L), 59’ Vona (L), 81’ Papazov (T)

Ammoniti: 23’ Bocic (L), 46’ Schirru (T), 54’ Ndoj (L)

Angoli: Latina 8 – 3 Taranto

Recupero: 2’ pt / 4’ st

Note: 1365 spettatori di cui 101 ospiti (890 abbonati)