Latina, trovato con cocaina e mille euro in contanti: arrestato

Un 41enne di Latina è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato questa mattina, 6 aprile, dalla polizia. Era in auto.

Gli agenti hanno trovato nel suo portafoglio 1015 euro, in banconote di diverso taglio, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Per questo è stata effettuata anche una perquisizione in casa e, nascosta in un mobile della camera da letto, sono stati trovati 6 grammi di cocaina in forma solida e un altro involucro con 1 grammo di “polvere bianca”.

I poliziotti hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 65 pasticche, risultate essere “anfetamine”. Terminata la perquisizione l’uomo ha cercato di darsi alla fuga, spintonando uno dei poliziotti, ma è stato bloccato e posto in sicurezza dagli agenti.