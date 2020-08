Latina: tutela ambientale rifiuti, a Peter Pan si fa scuola di buone pratiche

Ambiente e raccolta differenziata sono stati i temi che hanno impegnato il fine settimana di Peter Pan, la struttura balneare comunale al lido di Latina. Se ne è parlato con la consigliera LBC Loretta Isotton e l’ispettrice ambientale Gioia Manduzi di Abc.

Isotton, che è anche presidente della commissione Ambiente del Comune di Latina, partendo dal riconoscimento della Bandiera blu ha spiegato tutte le azioni da compiere per conquistare e mantenere il vessillo, non solo da parte dell’ente comunale ma anche da parte della sua comunità. L’ispettrice ambientale ha spiegato come si svolge il suo lavoro quotidiano: confronto e approfondimento sono costanti, ed anche insieme all’altro ispettore Filippo incontra gli operatori balneari e i cittadini stessi che vivono la marina, applicando sanzioni se i controlli mettono in evidenza incombenze ripetute.

A margine dell’incontro sono stati consegnati i portacicche per i fumatori in modo che non vengano abbandonate sulla sabbia. Anche ai bambini presenti sono stati consegnati dei gadget.

“C’è da essere orgogliosi della piattaforma Peter Pan – commenta Isotton – è veramente un punto importante che viene frequentato anche da qualche cittadino diversamente abile di altri comuni. Un servizio ai più fragili che fa onore a tutti i volontari che si prodigano perché tutto possa andare al meglio ogni giorno; complimenti ai due giovani diciottenni volontari che dedicano il loro tempo a questo servizio”.