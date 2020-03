Latina, violazioni alle disposizioni per il Coronavirus: 7 denunce

Nuove denunce a Latina alle persone che violano i decreti ministeriali. Ieri, 16 marzo 2020, la Polizia locale ha effettuato 31 controlli su persone e 21 su esercizi commerciali.

Durante il servizio gli agenti diretti dal comandante Francesco Passaretti hanno raccolto 22 autocertificazioni e denunciato 7 persone ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

I controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni emergenziali proseguiranno da parte della Polizia Locale per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e le risultanze saranno quotidianamente comunicate alla Questura di Latina.

Ogni spostamento deve essere giustificato da comprovate esigenze lavorative, da uno stato di necessità o da motivi di salute. L’attività motoria all’aperto o una breve passeggiata con il proprio animale domestico sono consentite, ma esclusivamente vicino alla propria abitazione e per un breve lasso di tempo.

Inoltre, con ordinanza del sindaco, è stato disposto, fino al giorno 3 aprile incluso, il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. jogging) sulla pista ciclabile lungo via del Lido e su tutto il lungomare di Latina, anche nei casi in cui l’attività non venga svolta in gruppo. Con lo stesso provvedimento è stata anche vietata qualsiasi attività sull’arenile e sulla spiaggia di Latina, salvo per i mezzi e gli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia, sempre fino al 3 aprile incluso.