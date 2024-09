Latina, weekend con la Festa dell’Unità dopo nove anni

Dopo 9 anni di assenza torna la Festa dell’Unità comunale a Latina, in programma dal 6 all’8 settembre in Piazza del Quadrato. Tre giorni di dibattiti, confronti, big della politica e musica. Da Nicola Zingaretti a Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Daniele Leodori, Marta Bonafoni, Livia Turco. Organizzazione di Giovani Democratici e Partito Democratico: “Una continuità di partito, in grado di organizzare un evento pubblico a carattere politico, cosa non semplice di questi tempi in una società “liquida” che partecipa malvolentieri. Sarà una festa comunale ed europea al tempo stesso“. Esordisce così il segretario comunale PD Marco Cepollaro, anticipando temi che a doppio filo legano il territorio con il resto del Paese, come il caporalato o il centenario della città di Latina, diventato Legge dello Stato.

“Grande obiettivo quello di trovare spazi di discussione, oltre il colore politico. Continueremo sulla scia dei progetti che stiamo portando avanti, come Io Latina, coinvolgendo i ragazzi. Una rappresentazione artistica ci dirà come loro vedono la città“. A parlare è Carlotta Paladino, segretaria dei Giovani Democratici. Conclusioni con Mauro Visari, coordinatore della segreteria comunale e tra i politici Dem più navigati nella storia pontina: “Provo emozione ed entusiasmo, c’è voglia di dire tutto a livello locale, nazionale ed europeo. Non abbiamo scadenze elettorali, ci possiamo in questo momento solo spendere per fare politica e darci uno slancio per l’autunno“.

Si inizia sempre alle 18, con la prima parte della “Discussione” gestita dai Giovani Democratici, a seguire “L’intervista”, poi spazio a “Contropalco Artisti Emergenti” con musica dal vivo. A seguire il programma della tre giorni, testuale e nella locandina

IL PROGRAMMA