Valletta (Lega) sollecita la messa in sicurezza del sottopasso in Via Gorgolicino

Vincenzo Valletta, consigliere comunale della Lega, è entrato in merito alla questione del sottopassaggio di Via Gorgolicino che da più di un mese è chiuso in attesa dei lavori di messa in sicurezza, queste le sue parole:

“Da oltre un mese via Gorgolicino, ed il relativo sottopasso, è stata chiusa. Una delle strade principali di collegamento tra i quartieri di Latina è preclusa al traffico da settimane con disagi ingenti per i cittadini, ed in particolar modo per i residenti, costretti a vere e proprie gimkane per raggiungere i servizi di cui necessitano. Il tutto mettendo a rischio la propria incolumità dovendo, per forza di cose, attraversare la pericolosa Pontina, dove proprio nei giorni scorsi si è verificato un incidente molto grave, per arrivare nel centro città. Le ragioni sono legate all’allagamento del sottopasso avvenuto a seguito delle piogge torrenziali che avevano comportato uno smottamento ed il conseguente sversamento di fango sulla carreggiata. Oggi la situazione è completamente tornata alla normalità e non si comprendono, come legittimamente chiesto anche dai cittadini, le ragioni del permanere del divieto di transito in quel tratto di strada. I lavori di messa in sicurezza sono di una estrema semplicità. Per evitare il ripetersi di fatti analoghi è sufficiente realizzare una canalina di scolo. Essendo venuta meno l’emergenza legata alla presenza di fango ed acqua nel sottopasso, in attesa che le pratiche burocratiche, come al solito farraginose e complesse, siano completate non si comprendono le ragioni per cui l’amministrazione comunale non provveda alla riapertura della strada, anche in senso alternato, e magari prevendo la collocazione di new jersey provvisori al fine di contenere eventuali nuovi sversamenti di fango e terra, al fine di assicurare ai cittadini una viabilità nella zona accessibile e caratterizzata da una normalità. Tra l’altro, come appreso dalla stampa, ieri la polizia ha rimosso i sigilli all’area sotto sequestro. Non entriamo nel merito delle vicende giudiziarie che faranno il loro corso così come i lavori a cui è chiamato il proprietario del terreno ma non possiamo esimerci dal chiedere un intervento sotto il profilo amministrativo per quanto di competenza. Quando i fatti si sono verificati, infatti, nel pieno della chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, abbiamo assistito alla solita sfilata fatta di opportunismo e ricerca spasmodica di visibilità. Tra i presenti c’era anche l’ex assessore, oggi riconfermato, Dario Bellini che sembrava pronto a risolvere la vicenda in tempi rapidissimi. E’ trascorso un mese e l’unica certezza è che Bellini è riuscito in tempi brevi a farsi riconfermare un posto in giunta. Rientrato nel pieno dei propri “poteri” ci auguriamo che si metta seriamente ve concretamente al lavoro per dare risposte chiare ed immediate ai cittadini. Proprio con questa finalità, per capire quale sia l’intenzione, in termini pragmatici ed operativi, del sindaco di Latina e dell’assessore Bellini, ho presentato un’interrogazione finalizzata a conoscere il cronoprogramma degli interventi, anche temporanei, che si intendono mettere in atto per riaprire al traffico via Gorgolicino ed il relativo sottopasso. Dalla consiliatura precedente molto è cambiato e in qualità di componenti della maggioranza che governa il Comune di Latina non abbiamo alcuna intenzione di sottacere o consentire a chi governa la città di sottrarsi alle proprie responsabilità. Cinque anni di inerzia sono stati tantissimi, cinque anni di attese e rimandi, sono stati nefasti per Latina soprattutto per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, del verde e del decoro urbano. Parliamo di quotidianità e nella quotidianità è l’azione l’unica risposta che i cittadini meritano”.