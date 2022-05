L’auto usata a portata di… scelta: il librogame di automobile.it

La scelta nelle nostre mani, anzi, nei nostri click: trovare una buona occasione nel mercato delle auto usate è un percorso da affrontare con le giuste informazioni tra le mani, la bussola del buon senso e qualche piccolo aiuto, magari online. Ci vogliono intuito e idee chiare, e non solo…

Chi si ricorda il famoso librogame, tanto in voga negli anni ‘80? Beh, ecco il piccolo aiuto di cui parlavamo, utile anche per rispolverare la memoria: automobile.it, il sito web che aiuta a trovare l’automobile giusta, ha creato un vero e proprio racconto di cui siamo protagonisti in prima persona noi possibili acquirenti, impegnati nella ricerca dell’auto giusta online. La scelta è a portata di mouse, ogni bivio può essere decisivo: tra chilometri solo dichiarati e problematiche di vario tipo, non è sempre semplice muoversi con la giusta cautela e un po’ di sana furbizia.

Per trovare l’auto dei propri sogni, bisognerà prima muoversi attivamente tra varie opzioni. Ad ogni bivio, una scelta ed un click ci porteranno fino all’occasione che cercavamo o ad un passo falso?

A proposito, ad aiutarci ci sarà la volpe Car Fox, la mascotte di Carfax, servizio che fornisce la storia del veicolo in collaborazione con automobile.it. Una fonte affidabile e sicura sulla storia dell’usato desiderata non può che essere decisiva per non incappare in sviste o incidenti di percorso.

Pronti, via! Il possibile acquirente sarà chiamato a scegliere la miglior occasione tra due possibilità: quale auto rappresenta un ottimo affare?