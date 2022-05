Sorpresi con 40 dosi di cocaina, arrestata una coppia a Cisterna

Una coppia di Cisterna è stata arrestata dai Carabinieri della stazione di Cori per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I due, un uomo di 58 anni ed una donna di 41, sono stati sorpresi dai militari con 40 dosi di cocaina già confezionata e pronta per la vendita.

Le dosi, dal peso complessivo di circa 18 grammi, che sono state sequestrate dei Carabinieri insieme al materiale per dosare e confezionare lo stupefacente. Per la coppia è scattato l’arresto in attesa di rito direttissimo.