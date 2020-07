Lavori urgenti e investimenti, un milione e mezzo per la provincia di Latina

La Regione Lazio ha stanziato circa sette milioni di euro per finanziare in via straordinaria lavori e investimenti urgenti sulle infrastrutture locali. La somma esatta è di 6.862.918,66 euro ed in provincia di Latina beneficeranno dei fondi, per circa un milione e mezzo, diversi comuni.

Il Comune di Ventotene (250mila euro) per la messa in sicurezza del muro di contenimento della strada comunale di via Polveriera; il Comune di Sabaudia (414mila euro) per i lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione di alcuni edifici scolastici comunali; il Comune di Fondi (200mila euro) per il rifacimento Piazza Sant’Antonio; il Comune di Castelforte (200mila euro) per l’adeguamento e la messa a norma, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico del campo sportivo; il Comune di Sezze (389mila euro) per interventi urgenti per la sicurezza statica dell’Istituto comprensivo Caio Valerio Flacco.

“Un risultato molto importante su un plesso scolastico nevralgico per Sezze Scalo e l’intera pianura, che ha bisogno di interventi urgenti di messa in sicurezza – ha commentato il consigliere regionale Salvatore La Penna (PD) – La sicurezza delle bambine e dei bambini prima di tutto. Ringrazio il Sindaco Di Raimo e l’amministrazione Comunale che, con volontà unanime, ha segnalato con puntualità la necessità e l’urgenza dell’intervento e ha lavorato alla risoluzione del problema. Un ringraziamento per il lavoro svolto per dare molteplici risposte in termini di sicurezza al nostro territorio”.